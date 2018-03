Percorso netto del Bayern Monaco contro il Besiktas, avversario degli ottavi di finale in Champions League. Nelle tre gare giocate contro i turchi, i bavaresi hanno sempre vinto, senza subire nemmeno un gol. L’ultimo e più abbondante successo è stato quello del match di andata, giocato all’Allianz Arena e terminato per 5-0. Domani la sfida di ritorno, che, per la squadra di Jupp Heynckes, si annuncia come una pura formalità. Bayern Monaco super favorito nelle quote 888sport.it, dove il «2» si gioca a 1,57, contro il 4,60 per il pareggio e il 5,75 per la vittoria dei padroni di casa. Il Besiktas, comunque, ha dalla sua un ottimo rendimento interno: imbattuto da 21 partite in casa, nelle quali solo una volta ha fallito l’appuntamento con il gol. Segnare una rete ai bavaresi - che magari, visto il risultato dell’andata, concederanno qualcosa - è un compito da 1,35.