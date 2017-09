Nella prima giornata di Champions League hanno stravinto e ora comandano il pronostico su chi alzerà la Coppa. Nelle quote sul vincitore del torneo il Real Madrid, campione in carica che ha battuto 3-0 l’Apoel all’esordio, guarda tutti dall’alto dei suoi due trionfi consecutivi ed è il favorito numero uno: il tris dei Blancos viaggia a 5,25. A ruota segue il Psg, che ha travolto per 5-0 in trasferta il Celtic e ha visto scendere la quota da 7,50 a 6,50: è il primo sfidante del Real secondo i bookmaker. Poi, nelle quote 888sport, si piazza il Barcellona, che ha demolito la Juve al Camp Nou e paga 7,25. Subito sotto il “podio” delle quote le due di Manchester, accoppiate a 12 volte la scommessa. Dopo il flop all’esordio la Juve passa da 15,00 a 18,00 ed è in compagnia del Chelsea, pure dato alla stessa quota. Molto più giù le altre due italiane: il Napoli, che ha perso per 2-1 nella trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, vale 31,00, la Roma invece è in tripla cifra, a 101,00.