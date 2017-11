Una serata di relax, una serata di divertimento. L'allenatore del Milan Vincenzo Montella e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli sono stati ospiti di Sky per uno dei serali di XFactor. E' stata l'occasione per assistere a uno dei talent più chiacchierati del momento e per provare le nuove tecnologie. Tra queste la realtà virtuale (foto profilo twitter Gianluca Di Marzio), ovvero una simulazione realistica di una realtà che non esiste. Tanti sorrisi, clima disteso, da domani entrambi dovranno però pensare al mondo reale e ai rispettivi obiettivi, sul campo e sul mercato.



SERVONO PUNTI - Dopo aver incassato la fiducia da parte della società, Montella cerca la scossa, che possa dare continuità al successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, che possa dare la svolta a una stagione avara di successi. Il quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League, è lontano nove punti, motivo per il quale contro la capolista Napoli è necessario fare risultato, anche se sulla carta sembra essere un match proibitivo (il Milan non vince al San Paolo dal 2010).



UN CENTROCAMPISTA - Anche Mirabelli ha il suo da fare. Al di là di quelle che sono le smentite di rito, l'ex Inter ha tutta l'intenzione di rinforzare la rosa a gennaio ed è attento alle occasioni di mercato. Oltre al lavoro in uscita (ci sono da piazzare Paletta, Gomez e Mauri), c'è la ricerca di un nuovo centrocampista, di un rinforzo in mezzo. Fofana dell'Udinese non è più una priorità, ad oggi gli obiettivi sono Badelj della Fiorentina, in scadenza a giugno, e Dendoncker, belga dell'Anderlecht, in grado di giocare da mediano, mezzala e difensore centrale.