Le competizioni Uefa cambiano volto a partire dalla prossima stagione. Con una nota ufficiale, il massimo organismo calcistico europeo ha comunicato le novità regolamentari che faranno il loro esordio a partire dalla Supercoppa Europea, che verrà disputata a Tallinn il prossimo 15 agosto, e che ovviamente saranno applicate anche in Champions ed Europa League. A partire dal badge celebrativo che sarà introdotto anche nella ex Coppa Uefa e che sarà riservata ai club vincitori di almeno 5 edizioni o di 3 consecutive, un privilegio che oggi spetterebbe al Siviglia.



Le novità più importanti sono l'introduzione della quarta sostituzione, che sarà utilizzabile dagli allenatori soltanto durante i tempi supplementari delle fasi a eliminazione diretta; contestualmente, in occasione delle finali, sarà possibile presentare una distinta non più di 18 ma di 23 calciatori, sull'esempio delle panchine lunghe già viste in Serie A. Ma l'aspetto forse più rivoluzionario è rappresentato dalla possibilità di inserire per la seconda fase di Champions ed Europa League tre nuovi calciatori rispetto alla prima metà di stagione senza alcun tipo di limitazione. Cadrà dunque il vincolo legato a quei calciatori che avessero partecipato al torneo in questione con un'altra formazione e avessero cambiato maglia durante il mercato invernale.



Infine, sono stati ufficializzati i nuovi orari delle partite. In Champions, si passa dalle canoniche 20.45 alle 21, ad eccezione di due partite alle 18.55 del martedì e due di mercoledì per la quanto concerne la fase a gironi. Per l'ultima giornata, tutti i match dovranno essere disputati in contemporanea. In Europa League, i nuovi orari saranno quelli delle 18.55 e delle 21, mentre dai quarti di finale in avanti si giocherà soltanto alle 21.