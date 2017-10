Tornano le coppe europee che vedranno impegnate, tra Champions ed Europa League, sei squadre italiane. Ecco le quote Better per le loro partite valevoli per la terza giornata della fase a gironi. Per la Champions, tra poco più di 24 ore, aprirà i battenti la sfida di Manchester tra il City (a 1,60) di Guardiola e il Napoli (a 4,75) di Sarri. Due squadre che fanno del bel gioco il loro credo ma con gli inglesi che partono favoriti. In lavagna Better è favorita anche l’altra squadra inglese, il Chelsea (a 1,60), che mercoledì allo Stamford Bridge riceverà la Roma (a 5,25). Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato. Favori del pronostico invece per la Juventus (a 1,35) che ospiterà i portoghesi dello Sporting Lisbona (a 9,00). Sabato scorso i bianconeri hanno perso in campionato con la Lazio e nelle due partite di Champions fin qui disputate hanno ottenuto una sola vittoria. Giovedì sarà il turno dell’Europa League. L’Atalanta (a 1,22) e il Milan (a 1,38) giocheranno in casa e sono favorite rispettivamente contro i ciprioti dell’Apollon Limassol (a 10,00) e i greci dell’Aek Atene (a 7,00). Nel loro girone i bergamaschi hanno quattro punti mentre i rossoneri ne hanno sei. Difficile la trasferta che attende la Lazio (a 2,75) contro il Nizza (a 2,40). Le due squadre sono a punteggio pieno nel loro girone.