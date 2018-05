Saranno Real Madrid e Liverpool a giocarsi la Champions League nella finale di Kiev: da una parte i Blancos, che mirano a mettere le mani sulla terza Champions consecutiva, evento che non si ripete dal 1976 con il Bayern di Beckenbauer; dall’altra i Reds, outsider della competizione, che punteranno a spezzare il dominio europeo dei madrileni. Sul tabellone di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, si può già puntare sul match e il Real Madrid parte con il pronostico a favore. La vittoria degli uomini di Zidane è a 2.30, l’impresa inglese non sembra affatto impossibile, a 3.10, il pareggio nei 90 minuti è a 3.40. Gli scommettitori puntano sulla terza Champions del Real, il 70% ha giocato il segno 1, crede nella vittoria degli inglesi il 23%. Anche nella scommessa su chi alzerà la Coppa conduce il Real Madrid, favorito sin dall’inizio e ora a quota 1.70. Per la vittoria della competizione degli uomini di Klopp si sale a 2.15.