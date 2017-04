Ha travolto il Barcellona con tre gol senza subirne nessuno, ma i bookmaker mettono in guardia la Juventus: contro i blaugrana, nel ritorno dei quarti di Champions in programma tra una settimana, ogni scenario è possibile, almeno a guardare le quote per la sfida al Camp Nou. Il netto successo bianconero obbliga Luis Enrique e i suoi a vincere la seconda parte del testa a testa, e in effetti sul tabellone Microgame l’«1» dei catalani vola a 1,50. L’allerta è massima anche nelle scommesse sul risultato esatto, dove l’irreale rimonta con il Psg incide in maniera evidente: il 3-0 per il Barça, che porterebbe il duello ai supplementari, si gioca a 10,50, il 4-0 che regalerebbe la semifinale a Messi, fa sapere Agipronews, è invece bancato a 18,00. Occhi puntati anche su un altro risultato matto, come il 6-1 firmato contro i parigini, in questo caso inserito nel gruppo “altro” a 9 volte la posta. Sul fronte juventino, invece, spiccano lo 0-1 a 20,00 e l’1-2 a 18,00, mentre un tranquillo 1-1 è dato a 9,00. Più in generale, il «2» dei bianconeri pagherebbe 6,00, il segno «X» è in quota a 4,60.