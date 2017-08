Promette spettacolo la sfida tra Napoli e Manchester City nel gruppo F di Champions League, ma in quota a spuntarla è la maggiore esperienza di Pep Guardiola rispetto a Maurizio Sarri, nonché il peso di una squadra che almeno economicamente è superiore a quella azzurra. Secondo i bookmaker internazionali saranno i Citizens ad aggiudicarsi il primo posto del girone, dato a 1,60, mentre l’impresa del Napoli è offerta a 2,70. Nessun dubbio, almeno per ora, sulla qualificazione di entrambe le squadre agli ottavi di finale, con il City a 1,04 e i partenopei a 1,12. Finiscono inevitabilmente in secondo piano Feyenoord e Shakhtar Donetsk, che completano il gruppo: nelle scommesse sul passaggio alla seconda fase entrambe sono a 5,00, e viaggiano alla pari anche in quello sulla vittoria del girone, data a 12,00.