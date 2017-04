Torna la Champions League, con i quarti di finale di ritorno, compreso l'attesissimo Barcellona-Juventus, in chiaro su Canale 5 mercoledì alle 20.45.





Il programma completo su Premium.





MARTEDÌ 18 APRILE, ore 20.45



Due match in programma, in esclusiva assoluta per gli abbonati Premium. Il primo è una vera e propria parata di stelle del calcio mondiale: “Real Madrid-Bayern Monaco”, con i tedeschi chiamati a una storica rimonta al Bernabeu, dopo il 2-1 dell’Allianz Arena in favore dei blancos: fischio d’inizio su Premium Sport HD con telecronaca di Sandro Piccinini e Roberto Cravero, con Carlo Landoni e Angiolo Radice a bordo campo. In contemporanea, l’altra squadra di Madrid, l’Atletico, farà visita al King Power Stadium di Leicester per difendere l’1-0 del Calderon: telecronaca, su Premium Sport 2 HD, di Federico Mastria e Massimo Paganin, con Irma D’Alessandro a bordo campo. E su Premium Calcio 1 HD torna “Diretta Champions”, con gli highlights live da entrambi i campi.



MERCOLEDÌ 19 APRILE, ore 20.45



In diretta dal “Louis II” di Montecarlo andrà in scena la sfida tra due delle rivelazioni di questa Champions: il Monaco di Mbappé contro il Dortmund di Aubameyang. Lo spettacolo è garantito, soprattutto dopo il 3-2 francese dell’andata. Sarà raccontato in esclusiva per gli abbonati su Premium Sport 2 HD da Luca Gregorio e Federico Balzaretti, con Dario Donato a bordo campo. 7



Inoltre: “Diretta Champions”, su Premium Calcio 1 HD, per non perdere il meglio di questa e dell’altra sfida in programma della serata, “Barcellona-Juventus” (in onda integralmente e in diretta su Premium Sport HD con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena).



Barcellona-Juventus sarà anche visibile in chiaro, su Canale 5, alle 20.45.