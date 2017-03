1000 presenze tra i professionisti, per Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus e dell'Italia entra, ulteriormente, nella storia. Il portiere bianconero non è, però, l'italiano con più presenze in Champions League, dove è solamente al terzo posto. Prima di lui, Andrea Pirlo, al secondo posto, e Paolo Maldini, al primo. Ecco la classifica dei 20 giocatori che hanno più presenze nella massima competizione europea per club:



1. Paolo Maldini, 139 presenze

2. Andrea Pirlo, 115 presenze

3. Gianluigi Buffon, 111 presenze

4. Alessandro Nesta, 101 presenze

5. Alessandro Costacurta, 94 presenze

6. Alessandro Del Piero, 92 presenze

7. Massimo Ambrosini, 87 presenze

8. Gennaro Gattuso, 85 presenze

8. Filippo Inzaghi, 85 presenze

10. Alessio Tacchinardi, 81 presenze

11. Christian Panucci, 76 presenze

11. Thiago Motta, 76 presenze

13. Gianluca Zambrotta, 73 presenze

14. Fabio Cannavaro, 68 presenze

14. Gianluca Pessotto, 68 presenze

16. Angelo Peruzzi, 60 presenze

17. Ciro Ferrara, 59 presenze

17. Christian Abbiati, 59 presenze

19. Demetrio Albertini, 57 presenze

19. Francesco Totti, 57 presenze