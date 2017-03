Sarà ancora sfida tra Juventus e Barcellona in Champions League: a quasi due anni di distanza dalla finale che regalò la coppa ai catalani, bianconeri e blaugrana si ritrovano nei quarti di finale al via martedì 11 aprile. Un sorteggio durissimo, anche per i bookmaker, per i quali la squadra di Allegri è chiamata all’impresa: sul tabellone Microgame Group il passaggio del turno della Juve si gioca a 2,45, indietro rispetto all’1,50 del Barça. Sul filo, invece, le quote per la partita di andata a Torino: qui i bianconeri partono a 2,55, il Barcellona insegue a 2,90, mentre il pareggio vale 3,20.