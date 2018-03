La Juve è ancora nel lotto delle papabili, la Roma è invece piazzata a quota stellare. È il verdetto dei bookmaker, nelle scommesse su chi vincerà la Champions League. L’urna è stata spietata con entrambe: alla Juve, nei quarti, è toccato il Real, squadra con cui i bianconeri hanno perso malamente la finale della scorsa stagione ma che, nel 2015 eliminarono nel doppio confronto delle semifinali. Per questo alla squadra di Allegri vengono concesse buone chance di conquistare il trofeo, ipotesi a 8,00 sul tabellone Snai. Alla Roma, invece, la grana Barcellona. Nella mente dei romanisti è ancora impresso il 6-1 con cui i giallorossi uscirono battuti dal Camp Nou nella fase a gironi, ed è soprattutto per l’estrema difficoltà dell’avversario che la quota sulla Roma in trionfo è balzata a livelli super: ora vale 75 volte la posta. Del resto, il Barcellona è proprio la squadra favorita per alzare il trofeo, a 3,50, seguita dal Manchester City (a 4,25) e dal Bayern Monaco (a 4,50). Quota 5,50 per il Real, mentre si punta a 13,00 sul Liverpool. A 75,00, come la Roma, anche il Siviglia, allenato da Vincenzo Montella, che dopo aver eliminato lo United se la vedrà con il Bayern Monaco.