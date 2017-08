Brutta notizia per i tifosi della Juventus: è infatti arrivata la prima stesura dei palinsesti per le gare di Champions League da parte di Mediaset che, almeno in questa prima fase, non prevede di far vedere alcuna partita della Juventus in chiaro.



Tutte e sei le partite della fase a gironi, infatti, verranno trasmesse soltanto su Premium Sport e su nessun altro canale in chiaro dell'azienda. Il calendario delle partite è stato reso noto per motivi pubblicitari e sebbene in futuro possano esserci dei cambiamenti, Mediaset al momento non prevede di trasmettere nessuna partita dei bianconeri in Europa durante la fase a gironi. Saranno soltanto Roma e Napoli, dunque, ad essere trasmesse in chiaro nella prima fase della competizione.



IL PROGRAMMA DELLE SFIDE IN CHIARO -



​Ecco il programma completo.



12 settembre 2017 ore 20.45 ROMA vs ATLETICO MADRID

26 settembre 2017 ore 20.45 NAPOLI vs FEYENOORD

17 ottobre 2017 ore 20.45 MANCHESTER CITY vs NAPOLI

31 ottobre 2017 ore 20.45 ROMA vs CHELSEA

21 novembre 2017 ore 20.45 NAPOLI vs SHAKHTAR DONETSK

5 dicembre 2017 ore 20.45 ROMA vs QARABAG