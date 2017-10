Non ha brillato, ma alla fine ha portato a casa il risultato. La Juventus ha battuto per 2-1 lo Sporting Lisbona nel terzo turno di Champions League. Una vittoria che avvicina sempre più l’obiettivo qualificazione per i bianconeri: con sei punti e il secondo posto nel Gruppo D alla fine del turno d’andata gli ottavi sono un obiettivo a 1,05. Più difficile, però, che la Juve arrivi al prossimo turno da prima del Girone: in cima alle scommesse sulla vetta della classifica c’è il Barcellona, a punteggio pieno e dato a 1,08, mentre la Juve si gioca a 6,00.