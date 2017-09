Dopo la falsa partenza al Camp Nou, la Juve cerca i primi tre punti Champions domani sera allo Stadium contro l'Olympiacos. Le quote Snai danno ai bianconeri un favore schiacciante, con il segno «1» a un eloquente 1,13, quota più bassa del mercoledì europeo. I greci non stanno incantando in campionato e hanno perso in casa la prima di Champions contro lo Sporting Lisbona (2-3). Anche per questo la quota del «2» vola a 22, mentre il pareggio si colloca a 8,25.