Juventus e Roma, reduci dalle sconfitte in campionato con Lazio e Napoli, si tuffano nella Champions League per cercare un immediato riscatto. I bianconeri ospitano lo Sporting Lisbona, con cui condividono il secondo posto del Gruppo D, a 3 punti, dietro la capolista Barcellona, a 6. Gara non semplice, ma è difficile immaginare un altro passo falso dei bianconeri, favoritissimi nelle quote Sisal Matchpoint, a 1.36. Le chance dei portoghesi di espugnare l’Allianz Stadium sono a 8.50, il pareggio vale 5.