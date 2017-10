In vista di, sfida diin programma mercoledì 18 ottobre, l'Allianz Stadium non ha ancora raggiunto il sold out. Come informa il sito ufficiale bianconero, ci sono ancora biglietti disponibili per la partita che vedrà la squadra di Allegri fronteggiare i portoghesi: è possibile acquistare i tagliandi sul sito Listicket.com.