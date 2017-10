Ha “rischiato” di vincere a Stamford Bridge, dopo una partita entusiasmante: con il pareggio di ieri contro il Chelsea la Roma fa un balzo in avanti nelle scommesse sul passaggio del turno in Champions League. I giallorossi, alla fine del turno d’andata, sono secondi in classifica a 5 punti e per loro centrare l’obiettivo ottavi è un compito da 1,50 sul tabellone Snai. I quotisti non escludono nemmeno che la Roma possa addirittura arrivarci da prima classificata, opzione data a 4,50. Nella giocata sul primo posto del Girone C, però, è il Chelsea a dettare legge, offerto a 1,25. Più complicata la situazione dell’Atletico Madrid, dato a 2,20 per il passaggio del turno e a 10,00 per il primo posto finale.