Altra grande serata di calcio in Champions League. Dopo il poker del PSG al Barcellona, stasera il Napoli gioca sul campo dei campioni d'Europa del Real Madrid. Sarri schiera la formazione tipo con Koulibaly diffidato, mentre Zidane deve fare a meno di Bale. Al Santiago Bernabeu sono attesi 10mila tifosi napoletani, tra cui il grande ex Maradona. Capitano nell'unico precedente ufficiale tra i due club: nella Coppa dei Campioni 1987/88 passarono il turno gli spagnoli. Sempre alle ore 20.45 il Bayern Monaco di Ancelotti ospita l'Arsenal di Wenger: assenti Boateng e Ribery da una parte, Ramsey e Cazorla dall'altra.



Champions League - Andata ottavi di finale



Bayern Monaco-Arsenal

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Martinez, Hummels, Alaba; Xabi Alonso, Vidal; Robben, Thiago Alcantara, Douglas Costa; Lewandowski. All. Ancelotti.

ARSENAL (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Coquelin, Xhaka; Walcott, Ozil, Iwobi; Sanchez. All. Wenger.

Arbitro: Mazic (Serbia).



Real Madrid-Napoli

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zidane.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielniski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

Arbitro: Skomina (Slovenia).