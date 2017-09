Ci siamo. Questa sera (calcio d'inizio alle ore 20.45) parte la fase a gironi della Champions League. Riflettori puntati al Camp Nou, dove va in scena la sfida tra Messi e Dybala. Senza lo squalificato Cuadrado, Lichtsteiner non inserito nella lista Uefa e altri 5 indisponibili per infortunio (Chiellini, Howedes, Marchisio, Khedira e Mandzukic), Allegri ha un dubbio a centrocampo tra Sturaro e il giovane uruguaiano Bentancur. Dall'altra parte Valverde è pronto a lanciare dall'inizio il nuovo acquisto Dembelé nel tridente con Messi e Suarez. Assenti Rafinha, Paco Alcacer e Arda Turan.



QUI ROMA - Esordio di fuoco per Di Francesco, che riceve all'Olimpico l'Atletico Madrid, imbattuto contro le squadre italiane in questa competizione. Karsdorp e Schick out, la Roma si affida al centrocampo titolare. Ballottaggio tra Florenzi e Bruno Peres nel ruolo di terzino destro. Dall'altra parte Simeone può contare sulla rosa al gran completo, fatta eccezione per Augusto Fernandez. Fernando Torres dovrebbe partire dalla panchina.



PROBABILI FORMAZIONI



Barcellona-Juventus

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Dembelé, Messi, Suarez. All. Valverde.

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Barzagli, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Sturaro (Bentancur); Douglas Costa, Dybala; Higuain. All. Allegri.

Arbitro: Skomina (Slovenia).



Roma-Atletico Madrid

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis; Koke, Thomas, Saul, Carrasco; Griezmann, Correa. All. Simeone.

Arbitro: Mazic (Serbia).