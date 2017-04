L’urna di Nyon è stata clemente con la Juventus, i bianconeri in semifinale hanno infatti pescato il Monaco, tra le 3 avversarie quella - almeno sulla carta – più abbordabile. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint la squadra di Allegri è la finalista più probabile di questa edizione di Champions: il passaggio turno dei bianconeri è infatti proposto a 1.40, contro il 3 dei francesi. Buffon e compagni sono favoriti anche nel match di andata che si giocherà nel Principato, a 2.30. La vittoria della squadra di Jardim vale 3, a 3.50 il pareggio. Se ne vedranno delle belle nella semifinale tutta spagnola tra Real Madrid e Atletico Madrid. In finale con i bianconeri, per i bookie, ci andranno le Merengues che sono favorite nel passaggio turno a 1.65, con l’impresa dei Colchoneros a 2.25. Gli uomini di Zidane sono avanti anche per l’andata al Bernabeu, proposti vincenti a 1.80. La squadra di Simeone è data vincente a 4.75, a 3.50 il segno X.