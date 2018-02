Non ha mai vinto nei quattro precedenti con il Liverpool e la strada del Porto contro i Reds è in salita anche stavolta. Per l’andata degli ottavi di Champions in programma domani, i biancoblù partono in svantaggio nelle quote Snai, nonostante si giochi al do Dragao: l’«1» di Conceiçao e i suoi si gioca a 3,05, contro il 2,30 della squadra di Klopp e con il pareggio a 3,45. Ancora più netta la distanza nelle scommesse sul passaggio del turno, dove la promozione del Liverpool vale 1,35 e quella del Porto 3,00. A dare fiducia ai bookmaker, nonostante l’addio di Coutinho, è il velocissimo reparto avanzato dei Reds, capace di segnare 23 gol nella fase a gironi: dato che in tabellone spinge l’Over, favorito a 1,70 contro il 2,05 dell’Under, ma anche il Goal, in quota a 1,55. Nelle scommesse sui marcatori gli occhi sono ovviamente puntati su Salah, prima scelta a 2,75, ma è caldissima anche l’offerta per Firmino e Mané e - per il Porto - quella su Aboubakar e Soares, tutti a 3 volte la posta.