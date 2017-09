Il Tottenham cerca di sfatare il tabù Borussia Dortmund nella prima gara del Guppo H in Champions League. Negli unici due precedenti contro i gialloneri - nel 2016, agli ottavi di finale di Europa League - gli Spurs sono sempre andati ko. Questa volta ci riprovano e giocano da favoriti nella sfida di domani a White Hart Lane: la partenza da tre punti è data a 2,25 sul tabellone 888sport.it. Si punta a 3,40 sul pareggio, mentre il terzo successo del Dortmund (primo in Bundesliga dopo tre partite) vale 3,05. Nonostante la buona tenuta difensiva dei tedeschi (ancora a zero gol subiti in campionato) i quotisti puntano su una gara con reti abbondanti: la scommessa Over (almeno tre complessive) è data come favorita a 1,67.