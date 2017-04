Ancora un’impresa all’Allianz Arena e il Real Madrid vola nelle scommesse su chi vincerà la Champions League. Dopo il successo per 2-1 di ieri sera, nell’andata dei quarti di finale, i Blancos hanno un piede in semifinale (il passaggio del turno è a 1,20, contro il 4,15 sui bavaresi) e sono i nuovi favoriti per il trionfo: sul tabellone Microgame Group è crollata da 6,00 a 3,00 la quota per il bis madrileno, mentre la squadra di Ancelotti, numero uno nelle quote fino a ieri (a 3,85), è salita a 11,00. Poderoso balzo in avanti anche per la Juventus, dopo l’impresa di martedì sera contro il Barcellona: con il 3-0 allo Stadium l’accesso alla semifinale è piazzato a 1,12 (il Barça è a 5,50), mentre nella scommessa sulla vincente della Champions la squadra di Allegri è la seconda opzione, a pochissima distanza dal Real, a 3,85. Ritocco verso il basso anche per l’Atletico Madrid: i Colchoneros hanno battuto 1-0 il Leicester al Vicente Calderon e sono scesi da 6,50 a 5,50 per il trionfo europeo, mentre per la qualificazione al prossimo turno viaggiano a 1,12, contro il 5,50 sugli inglesi. Avanza anche il Monaco, ora a 10,00 per il successo finale e favorito per la qualificazione, a 1,27, dopo il blitz per 3-2 sul Dortmund in trasferta. I tedeschi, invece, sono a 3,50 per il passaggio del turno e a 25,00 per il trionfo. Chiude il tabellone sulla vincente finale il Leicester, dato a 40 volte la scommessa.