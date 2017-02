Torna in campo la Champions League per le seconde due gare degli ottavi di finale della competizione, a circa due mesi di distanza dalla chiusura dei gironi eliminatori. Sul campo della Bay Arena si affrontano i padroni di casa del Bayer Leverkusen, approdati agli ottavi da secondi nel girone E vinto dal Monaco, e l'Atletico Madrid che ha chiuso primo a sorpresa il girone D davanti al Bayern Monaco.



Perfetto equilibrio nei precedenti tra le due squadre nelle coppe europee: una vittoria per parte e due pareggi. In nessuno di questi 4 precedenti ci sono stati più di due gol segnati. L’unico precedente giocatosi in Champions League ha però visto l’Atletico Madrid passare il turno (ai rigori) negli ottavi dell’edizione 2014/15.



Dall’arrivo di Simeone, l’Atlético Madrid ha sempre superato gli ottavi di finale di Champions League mentre il Bayer Leverkusen non riesce a superare lo scoglio degli ottavi di finale dal 2001/02, quando raggiunse e perse la finale a Milano contro il Real Madrid.



Antoine Griezmann ha messo lo zampino nel 54% dei gol segnati dall’Atletico in Champions League tra la stagione in corso e quella passata con 10 gol e 3 assist. Javier Hernandez ha segnato 1 solo gol nelle 6 partite di Champions disputate in stagione, lo scorso anno ne fece 5 in 5 gare.