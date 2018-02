Dovrà vincere o pareggiare per almeno 3-3 a Wembley. Ma in casa del Tottenham (imbattuto in Europa), quest’anno, nessuno è riuscito a fare punti in Champions, e sono cadute una dietro l’altra Borussia Dortmund e Real Madrid. Dunque, dopo il 2-2 di Torino nell’andata degli ottavi, la strada verso i quarti si è complicata parecchio per la Juventus. Il quadro qualificazione si è letteralmente ribaltato sul tabellone scommesse: i bianconeri erano favoriti per il passaggio, ora invece si ritrovano inseguitori. Da 1,60 la quota sull’accesso ai quarti è balzata a 2,75. Di contro, il Tottenham, che può accontentarsi anche di un semplice 0-0, può giocarsi meglio le sue carte ed è letteralmente crollato nella scommessa su chi andrà ai quarti, da 2,25 a 1,40 su Snai. Più nel dettaglio le quote sul colpo qualificazione della Juve dicono 3,25 per il «2» secco, mentre centrare i quarti con uno spettacolare 3-3 pagherebbe 55 volte la posta.