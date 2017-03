Dopo le due partite di ieri sera, si giocano oggi altre due gare valide per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. Oltre a Barcellona-PSG, c'è anche Borussia Dortmund-Benfica. Calcio d'inizio alle 20.45 al Signal Iduna Park, coi padroni di casa che cercheranno di ribaltare l'1-0 dell'andata, in cui i portoghesi si imposero grazie a un gol di Kostas Mitroglou.



I NUMERI - Su 30 precedenti, solo nove volte chi ha perso 1-0 fuori casa all’andata in un turno ad eliminazione diretta di Champions League ha poi passato il turno. Prima della sfida di andata, c'era solo un precedente tra i due club, con i gialloneri che nel 1963/64 eliminarono i lusitani al primo turno della Coppa dei Campioni. Tedeschi che hanno sempre vinto nei quattro precedenti contro squadre portoghesi in casa, mentre il Benfica ha perso in tutte le nove trasferte in Germania della sua storia.