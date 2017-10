C'è anche Miralem Pjanic nei cinque "Gol of the Week" della Champions League di questa terza giornata dei gironi. La sua splendida punizione, che ha regalato il pareggio alla Juventus contro lo Sporting, è stata votata insieme alla magia al volo di Edin Dzeko nel 3-3 della Roma contro il Chelsea, che a sua volta ha portato in lizza David Luiz e il suo tiro a giro dalla distanza del momentaneo vantaggio dei Blues. Gli altri due gol in corsa sono quelli di Denis Glushakov dello Spartak Mosca, che ha firmato il 5-1 definitivo contro il Siviglia con una grande conclusione al volo di sinistro, e Taulant Xhaka del Basilea, che nel match vinto contro il CSKA Mosca ha concluso la sua corsa verso la porta avversaria con un pazzesco tiro dalla distanza.