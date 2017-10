Continua questa sera la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo il Napoli, uscito sconfitto contro il Manchester City, oggi tocca a Roma e Juventus. Ecco dove vedere le due sfide: Chelsea-Roma sarà trasmessa in diretta su Mediaset Premium, su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD o in streaming da pc, tablet e smartphone con Premium Play. Juventus-Sporting Lisbona, invece, sarà trasmessa in diretta su Mediaset Premium, su Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming da pc, tablet e smartphone con Premium Play.