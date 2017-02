La Uefa ha designato lo sloveno Damir Skomina per dirigere Real Madrid-Napoli, in programma mercoledì sera per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Non è la prima volta che Skomina dirige i partenopei e il precedente è incoraggiante: era lui l'arbitro della partita che vide gli azzurri superare 2-1 il Manchester City con una doppietta di Cavani nella fase a gironi di Champions nella stagione 2011/2012.