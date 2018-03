Le 8 migliori formazioni d'Europa, l'élite del calcio mondiale, tutte in attesa di conoscere il proprio destino e il proprio futuro in vista dei quarti di finale di Champions League. A partire dalle ore 12 a Nyon toccherà all'ambasciatore della finale di Kiev, lo storico attaccante del Milan Andriy Shevchenko, estrarre dalle urne gli accoppiamenti che indirizzeranno il percorso verso la finale. Juventus e Roma sono le due italiane rimaste in corsa per la vittoria del titolo, ma tante sono anche le insidie che l'urna puó riservare con sfide e intrecci che guardano anche al recente passato. ECCO LE 8 QUALIFICATE Barcellona Bayern Monaco JUVENTUS Liverpool Manchester City Real Madrid ROMA Siviglia