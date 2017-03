L’eliminazione del Napoli dagli ottavi di finale di Champions fa ricca la Juve che in caso di qualificazione ai quarti di finale avrebbe a disposizione tutta la fetta di premi in denaro e diritti TV riservati dall’UEFA ad ogni nazione che partecipa alla Champions. Come riporta il bianconero.com, la qualificazione ai quarti vale oltre 32 milioni di euro, il market pool intorno ai 55 milioni di euro, più i soldi del botteghino per un introito vicino ai 100 milioni di euro.