La Juventus vola nelle quote sulla Champions League dopo l’impresa di Wembley: i bianconeri, ieri sera, hanno vinto in rimonta sul Tottenham - ancora imbattuto in Europa - e conquistato l’accesso ai quarti di finale. Una prova di forza che è valsa agli uomini di Allegri un sostanzioso taglio sulla lavagna scommesse. La Juve è passata da 26,00 a 10,00 nelle giocate su chi alzerà la coppa. Davanti a tutti resta il Manchester City, sconfitto ieri sera dal Basilea ma comunque qualificato: gli uomini di Guardiola sono favoriti a 4,00 sul tabellone 888sport.it. A seguire il Real Madrid - che pure ha staccato il pass per i quarti - a 5,25, poi li Barcellona, che nel ritorno degli ottavi riparte dall’1-1 esterno contro il Chelsea: sui catalani l’offerta è a 5,50. A 5,75 il Bayern Monaco, che deve ancora giocare il ritorno, ma nel primo round ha schiantato per 5-0 il Besiktas. La Roma, in attesa di giocare ancora con lo Shakhtar (con cui ha perso 2-1 in Ucraina) è molto più giù in lavagna, data a 81 volte la scommessa