Si chiuderà questa sera con le ultime due gare il turno degli ottavi di finale della Champions League. Dopo le qualificazioni di Juventus e Leicester nella serata di ieri toccherà ad Atletico Madrid-Bayer Leverkusen e Mancheste City-Monaco completare il quadro delle otto qualificate ai quarti di finale. Atletico Madrid e Manchester City sono in vantaggio in virtù del 4-2 e del 5-3 segnati in trasferta nelle gare di andata, ma nulla è impossibile per squadre che tendono a segnare tanto come Bayer Leverkusen e Monaco.



Ecco le probabili formazioni delle due gare:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Vrsaljko; Saul, Koke, Thomas, Carrasco; Griezmann, F.Torres. Allenatore: Simeone.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Leno; Hilbert, Jedvaj, Dragovic, Wendell; Bender, Kampl; Bellarabi, Volland; Brandt; Hernandez. Allenatore: Schimdt.



MONACO (4-4-2): Subasic; Sidibè, Raggi, Jemerson, Mendy; Bernardo Silva, Bakayoko, Fabinho, Lemar; Mbappè, Falcao. Allenatore: Leonardo Jardim.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Caballero; Sagna, Stones, Otamendi, Clichy; Fernandinho; Sterling, De Bruyne, Silva, Sané; Aguero. Allenatore: Josep Guardiola.