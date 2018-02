Torna la Champions League, tra stasera e domani si disputeranno quattro partite valevoli per l’andata degli ottavi di finale, gli altri quattro match si sono giocati la settimana scorsa. Ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per queste quattro sfide. Allo stadio Stamford Bridge - si legge in una nota - il Chelsea (a 3,40) ospiterà il Barcellona (a 2,15). I blaugrana sono una delle forti pretendenti alla vittoria finale. I londinesi, nella fase precedente, sono arrivati secondi nel “girone C” dietro la Roma mentre gli spagnoli sono arrivati primi nel “girone D” davanti alla Juventus.