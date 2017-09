Prosegue la prima giornata dei gironi di Champions League, aperta ieri dalle goleade di Chelsea e PSG e dai successi di Manchester United, Bayern Monaco e Barcellona contro la Juventus: altri quattro incontri al via alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta degli incontri.



Nel gruppo E è subito big match. Anfield è teatro della sfida tra Liverpool e Siviglia, scontro tra le due candidate al primo posto del girone: rimonta e controrimonta, finisce 2-2 con le reti di Ben Yedder, Firmino (che ha anche il rimpianto di un rigore sbagliato sul 2-1), Salah e Correa. Nell'altro incontro lo Spartak Mosca di Carrera fa visita al Maribor: i russi passano in vantaggio con Samedov, ma Bohar fissa il risultato sull'1-1.



Nel gruppo F, quello del Napoli, esordio in trasferta per il Manchester City: la squadra di Guardiola passeggia sul campo del Feyenoord, 0-4 con le reti di Aguero e Gabriel Jesus e l'insospettabile doppietta di Stones.



Due sfide ad alta tensione nel gruppo G: il Porto cade in casa contro il Besiktas, 1-3 firmato da Talisca, Tosun e Babel, mentre l'RB Lipsia debutta in Champions contro il Monaco: 1-1 nel giro di un minuto, a Forsberg risponde subito Tielemans.



Fari puntati infine nel girone H sul Real Madrid che ritrova Cristiano Ronaldo in un match ufficiale dopo 31 giorni (squalificato nella Liga): il portoghese non tradisce e firma una doppietta, prima su assist di Bale e poi su rigore, rispettivamente gol numero 91 e 92 in 89 partite di Champions con la camiseta blanca (107 complessivi); la rovesciata di Sergio Ramos archivia la pratica con il 3-0 finale e strappa applausi. Prometteva spettacolo e non ha tradito Tottenham-Borussia Dortmund: finisce 3-1 per gli Spurs, dopo la rete di Son e il pareggio di Yarmolenko (splendida conclusione a giro sotto l'incrocio dal limite dell'area) è la doppietta di Kane a far esultare Wembley. Proteste però da parte dei tedeschi: sul 2-1 viene annullata ingiustamente per fuorigioco ad Aubameyang la rete del pareggio.