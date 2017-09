Prima serata di Champions League, oltre a Roma e Juventus, che sfidano rispettivamente Atletico Madrid e Barcellona, sono in programma sei partite.



Nel gruppo A il Benfica cade in casa contro il Cska Mosca, che dopo l'iniziale vantaggio di Seferovic rimonta fino all'1-2 finale con il rigore di Vitinho e il gol di Zhamaletdinov. Gioie e dolori per il Manchester United al ritorno in Champions: Mourinho perde Pogba (capitano) dopo 20 minuti per un problema muscolare, al suo posto entra Fellaini che sblocca di testa il match. Un'altra incornata, quella di Lukaku, porta i Red Devils sul 2-0, la rete di Rashford fissa il risultato sul 3-0.



Nel gruppo B il PSG passeggia al Celtic Park grazie al tridente delle meraviglie: apre Neymar, poi Mbappé e la doppietta di Cavani per lo 0-5 definitivo (l'autorete di Lustig arrotonda il punteggio). Tutto facile anche per il Bayern Monaco: 3-0 contro l'Anderlecht, in dieci dall'11' per l'espulsione dell'ex Udinese Kums, con il rigore di Lewandowski e i gol di Thiago Alcantara e Kimmich.



Il gruppo C, quello della Roma, prevede il match tra il Chelsea e gli azeri del Qarabag: 6-0 senza appello per la banda di Conte che festeggia anche il gol di Zappacosta alla prima da titolare, un coast to coast chiuso con un tiro-cross che beffa il portiere.



Il gruppo D, quello della Juventus, mette di fronte Olympiacos e Sporting Lisbona: portoghesi corsari ad Atene grazie agli 'italiani' Doumbia e Bruno Fernandes che con Gelson Martins mandano gli ospiti all'intervallo sul momentaneo 0-3; la doppietta di Pardo nel finale illude ma non permette ai padroni di casa di pareggiare, finisce 2-3.