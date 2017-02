La partita di questa sera tra Porto e Champions League non sarà trasmessa solo su Premium Sport e su calciomercato.com (diretta testuale), ma sarà anche visibile in chiaro dall'emittente svizzera RSI con telecronaca in italiano su La2. Non tutte le zone d'Italia saranno però coperte. Potranno seguire il match in chiaro, infatti, soltanto gli abitanti della provincia di Como, Varese, Novara e nella parte nordoccidentale di Milano.