La Champions League torna in campo fra la serata di oggi e quella di domani con le due gare di andata delle semifinali del torneo che vedranno prima scendere in campo al Santiago Bernabeu il Real Madrid e l'Atletico Madrid e domani sera, allo stadio Louis II di Montecarlo, Monaco e Juventus.



Il derby di Madrid si disputa nella fase a eliminazione diretta del torneo per la quarta volta consecutiva, di cui due finali (2014 e 2016) e con i Colchoneros che non hanno mai vinto. Fra Monaco e Juventus, invece, è la seconda volta in una semifinale di Champions. Il precedente è del 1998 quando la Juventus si impose 6-4 sul totale e poi perse la finale di Amsterdam contro il Real Madrid.



ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI



Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo. All.: Zidane.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Savic, Godin, Hernandez, Filipe Luis; Gaitan, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Gameiro. All.: Simeone.



Monaco (4-4-2): Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Mendy; Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar; Falcao, Mbappé. All.: Jardim.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.