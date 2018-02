Sfida di lusso negli ottavi di Champions League: al Santiago Bernabeu si affrontano Real Madrid e Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo contro Neymar, Benzema contro Cavani, Modric contro Verratti: un cast stellare per una partita che promette spettacolo.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Squadre che arrivano al match con umori opposti. Per il Real Madrid e per Zidane, la sfida ha il sapore di ultima spiaggia: salutata la Copa del Rey, anche la Liga è scivolata dalle dita dei blancos ai quali rimane solo la Champions. Il Psg invece vola, primo in Ligue 1 e in corsa per tutti gli obiettivi. I dati sono tutti dalla parte del club parigino: una sola partita senza aver realizzato gol in tutta la stagione (a settembre contro il Montpellier), contro una squadra, il Real, che non riesce a mantenere la porta inviolata dallo scorso 9 dicembre contro il Siviglia. Bilancio perfetto nei sei precedenti (2 vittorie per parte e 2 pareggi), ma i successi hanno peso diverso: per due volte infatti ('92-'93 e '93-'94), il Psg ha eliminato il Real Madrid in un doppio confronto europeo.



Fischio d'inizio ore 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Real Madrid-Paris Saint-Germain.