Le ultime due volte che è arrivata ai quarti di finale della Champions League, la Roma ha impattato duramente contro il Manchester United. Nel 2007 con il clamoroso tonfo per 7-1 all’Old Trafford, un anno dopo è uscita, in maniera meno tragica, sempre contro i Red Devils. I giallorossi, battendo ieri sera lo Shakhtar, hanno ritrovato i quarti dopo dieci anni e, con la loro “bestia nera” fuori dai giochi (lo United è stato eliminato dal Siviglia) puntano alla semifinale, obiettivo mai raggiunto da quando la Champions si gioca con la nuova formula. Impresa alla portata dei giallorossi secondo i bookmaker: scommesse aperte sul piazzamento della Roma sul tabellone Snai, dove l’ipotesi dei giallorossi tra le prime quattro d’Europa è data a 3,00, come seconda opzione; la prima è l'eliminazione ai quarti, pagata 1,60. A 7,50 l’arrivo in seconda posizione mentre il sogno di un trionfo vale 30,00.