Un terno che onestamente appare scolpito nel granito. E la quota non sembra nemmeno "accia", tuttaltro. Si comincia nel pomeriggio con la Roma a Baku, mica vicino. Ma il Qarabag che gioca la sua prima partita di CL davanti ai supporters di casa non può mettere spavento pena il default calcistico subitaneo. La presenza di una rivale così poco terrificante deve far sì che i giallorossi, forti della certezza che alle brutte c'è sempre lo scivolamento in Europa League, possono provarci con Atletico Madrid e Chelsea senza grossi patemi.



In serata la Juve che deve cancellare il Nou Camp. Può farlo contro l'Olympiakos già battuto in Grecia dallo Sporting Lisbona. Due parole bastano: non scherziamo. Così come i portoghesi, già satolli dei tre punti presi alla prima giornata, non dovrebbero rimanere colpiti a morte se battuti in casa propria da un nemico come il Barcellona, troppo più forte.

Bel terno a quota superpotabile. Ad maiora.





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Qarabag-Roma 2 (quota 1.42)

Juventus-Olympiakos 1 (1.15)

Sporting Lisbona-Barcellona 2 (1.38)



Il terno vale 2.25 volte la posta.





