E' la Roma la squadra più sfortunata nei sorteggi di Champions League. Se non bastasse analizzare i nomi delle avversarie nelle Coppe Europee incrociate in questi anni dai giallorossi, ora lo confermano anche le statistiche. Uno studio realizzato da El Pais ha infatti analizzato le combinazioni tra le varie squadre in occasione dei sorteggi di Champions League dal 2003/04 ad oggi, considerando le formazioni che hanno contato almeno 6 partecipazioni alla massima competizione continentale.



Questa speciale classifica è stata compilata assegnando all'avversario di ogni squadra un 'valore di fortuna', compreso tra -100 e 100 e basato sull'Elo Ratings, un sistema di classificazione mutuato dagli scacchi e generalmente utilizzato per le Nazionali in alternativa al Ranking FIFA. Tra le 21 formazioni considerate i giallorossi sono all'ultimo posto. Comanda il Real Madrid, seguito da Atletico Madrid e Schalke 04.