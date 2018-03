Tottenham-Juventus (fischio d'inizio ore 20.45, diretta tv su Canale 5 e Premium Sport) è un match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo il 2-2 dell'andata, con la rimonta degli Spurs dall'iniziale 2-0, i bianconeri sono chiamati a vincere o a pareggiare con più di tre reti realizzate per poter superare il turno. Allegri rilancia Higuain-Dybala, nel Tottenham out Aurier squalificato, Son in vantaggio su Lamela.



PROBABILI FORMAZIONI



Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembelé; Eriksen, Alli, Son; Kane. All. Pochettino.



Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala. All. Allegri.



Diffidati: Benatia, Bentancur, Pjanic.