L'Italia avrà nuovamente 4 squadre in Champions League a partire dalla stagione 2018/19. La notizia era nell'aria da tempo, ma serviva comunque l'ufficialità data dai risultati dell'attuale stagione e dell'aggiornamento del ranking stagionale per nazioni.UFFICIALE - E l'ufficialità ora è stata data direttamente dalla UEFA che ha confermato come il tabellone dei quarti di finale di Champions ed Europa Leauge abbia cementato le prime 4 posizioni del ranking e che consegnano all'Italia la certezza aritmetica del quarto posto alle spalle di Spagna, Germania e Inghilterra.La Uefa aveva annunciato da tempo la rivoluzione dei propri tornei,eliminando il fastidioso passaggio, per numerose squadre di vertice, dai preliminari.Ecco il testo del comunicato.

La conferma dei quarti di finale di UEFA Champions League e UEFA Europa League ha sancito che non ci saranno cambiamenti nelle prime sei posizioni del ranking UEFA per federazioni. Le posizioni sono basate sui coefficienti delle federazioni al termine della stagione 2016/17 e sulla base del ranking per nazioni calcolato dal 2012/13 al 2016/17.



In base alle liste d'accesso revisionate per le competizioni europee per club, rinnovate a partire dal 2018, le prime quattro federazioni del ranking avranno diritto a quattro posti nella fase a gironi di UEFA Champions League, mentre le federazioni al quinto e sesto posto avranno diritto a due posti nella fase a gironi e a un posto nei turni preliminari riservato alle squadre terze in classifica.

Spagna, Germania, Inghilterra e Italia si sono confermate ai primi quattro posti del ranking per federazioni, indipendentemente da ciò che accadrà nei quarti di finale, e a prescindere dall'esito delle due competizioni per club. Nonostante il quinto posto della passata stagione, il Portogallo è uscito dalle prime sei posizioni e dato che tutte le squadre portoghesi sono ormai fuori dall'Europa, non sarà per loro possibile superare né Francia né Russia (tra le prime sei per la prima volta dal 2010).