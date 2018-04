È il giorno di Liverpool-Roma. Alle 20.45 ad Anfield si gioca la semifinale d’andata di Champions League tra la squadra di Jurgen Klopp e quella di Eusebio Di Francesco. Il Liverpool è reduce dal doppio confronto contro il Manchester City di Pep Guardiola. I Reds hanno vinto entrambe le sfide ai quarti di finale: 2-1 a Manchester nel ritorno, 3-0 in casa nella sfida d’andata. La Roma, dopo la sconfitta per 4-1 al Camp Nou, ha vinto 3-0 all’Olimpico contro il Barcellona conquistando la qualificazione grazie a un gol di Manolas.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Questo sarà il sesto incontro in competizioni europee tra Liverpool e Roma ed il primo da marzo 2002 (seconda fase ai gironi di Champions League): nei cinque precedenti gli inglesi hanno ottenuto due vittorie, rispetto a una degli italiani (2N). Il Liverpool è rimasto imbattuto nei tre precedenti di Champions League/Coppa dei Campioni contro la Roma (1V, 2N), in cui è inclusa la vittoria ai rigori del Liverpool nella finale del 1984, allo Stadio Olimpico. Per la Roma invece è la prima semifinale europea in 27 anni, dopo l’incontro in Coppa UEFA contro il Brøndby nel 1990/91. Nello specifico, l’unico precedente in semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League è stato nel 1983/84, in cui eliminarono il Dundee United, per affrontare proprio il Liverpool in finale. Il Liverpool non ha vinto nessuno degli ultimi sette incontri di andata giocati in semifinale di una competizione europea (3N, 4P), dopo la vittoria 4-0 contro il Panathinaikos in Coppa dei Campioni 1984/85. I Reds hanno segnato 33 gol in questa competizione, più di ogni altra squadra inglese in una singola edizione di Champions League. La Roma ha vinto solo una delle ultime 14 partite fuori casa in Champions League (5N, 8P), 2-1 sul Qarabag nella fase iniziale di questa competizione. La squadra giallorossa ha ottenuto un solo successo fuori casa nei 19 precedenti europei in Inghilterra (7N, 11P), sebbene l’unica vittoria sia stata proprio ad Anfield nel febbraio 2001, in Coppa UEFA – Eusebio Di Francesco era tra i convocati in quell’incontro.



DZEKO E SALAH - Edin Dzeko ha partecipato attivamente a sei delle ultime otto reti segnate in trasferta dalla Roma in Champions League (cinque gol, un assist) – il bosniaco inoltre ha segnato due gol nelle ultime tre gare giocate da titolare ad Anfield contro il Livepool (entrambe con il Manchester City, nel gennaio 2012 e nel marzo 2015). Mohamed Salah è andato in gol in ognuna delle sue ultime quattro gare giocate da titolare con il Liverpool – l’unico giocatore dei Reds che ha segnato in cinque incontri di fila in Champions è stato Steven Gerrard, tra l’ottobre 2007 e febbraio 2008.