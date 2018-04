Il pareggio nel derby cancella quasi tutte le ambizioni Champions del Milan, che a otto giornate dal termine del campionato si ritrova a otto punti di distanza dall'Inter, attualmente quarta in classifica. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri a loro volta siano nella morsa delle due romane.



“Mai dire mai, però lo 0-0 nel derby sembra aver tagliato fuori il Milan dalla corsa alla qualificazione Champions. La squadra di Gattuso è rimasta a otto punti dall’Inter e dal quarto posto, ultimo piazzamento buono per entrare nell’Europa dei ricchi. Meno otto a otto giornate dalla fine: bisognerebbe vincere quasi sempre, impresa difficile. Juve e Napoli si giocano lo scudetto e si metteranno al collo i primi due pass per la prossima CL. Così rimangono tre squadre per due posti: Roma terza a 60 punti, Inter quarta a 59 e Lazio quinta a 57, dice oggi la classifica. Una milanese nella morsa delle due romane”.