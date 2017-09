L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport anticipa formazione di Shakhtar Donetsk-Napoli, che si terrà domani sera a Kharkiv alle ore 20.45.



Nel 4-3-3 di Maurizio Sarri potrebbero esserci tre cambi rispetto alla squadra che ha battuto il Bologna: in difesa rientrerà Raul Albiol al posto di Vlad Chiriches, a centrocampo Amadou Diawara sostituirà Jorginho, in attacco invece una chance per Arkadiusz Milik che darà il cambio a Dries Mertens.



Per lo Shakhtar Donetsk, invece, 4-2-3-1 con Pyatov in porta; Srna-Ordets-Rakitskiy-Ismaily in difesa; Stepanenko-Fred a centrocampo; Marlos-Kovalenko-Taison sulla trequarti; Ferreyra in attacco.