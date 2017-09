Il Napoli si sveglia tardi e non riesce a rimontare sullo Shakhtar Donetsk nella prima gara del Gruppo F di Champions League: a Kharkiv finisce 2-1 per gli ucraini. Nonostante il risultato negativo, dicono i bookmaker, il cammino del Napoli non è compromesso: la qualificazione agli ottavi resta ancora molto probabile ed è data a 1,50, ma si fa decisamente più complicata l’ipotesi di arrivare primi nel girone, offerta a 5,50. Con la vittoria di ieri, però, il “pericolo” Shakhtar si fa sentire da più vicino: i neroarancio sono attaccati al Napoli nelle scommesse sul passaggio del turno, piazzati a 2,25. Viaggia tranquillo, invece, il Manchester City, che in Olanda ha battuto 4-0 il Feyenoord ed è dato a 1,06 per andare agli ottavi e a 1,25 per il primato nel girone. Difficilissima la rimonta del Feyenoord, piazzato a 8,00 per il passaggio del turno.