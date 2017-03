Ci siamo, la grande serata che tutti i tifosi delnel mondo aspettavano è finalmente arrivata: alle 20.45 al San Paolo, quartiere Fuorigrotta, arriva ilguidato da Zinedineper ilL'andata al Bernabeu è terminata 3-1 per i Blancos sulla squadra diche però crede nell'impresa di riuscire a rimontare Cristiano Ronaldo e co: non sarà semplice, ma dal punto di vista offensivo i partenopei hanno già dimostrato di poter far male al Real. Le quote BWIN vedono l'1 a 2.95, l'X a 3.70 e il 2 a 2.25: qui le altre scommesse sulla partita. Andrà disputata una partita perfetta sotto l'aspetto difensivo, ma gli azzurri sono al bivio più importante della stagione.Gli spagnoli eliminarono i partenopei con un 3-1 complessivo: il Real vinse 2-0 all'andata con gol di Míchel (rigore) e Miguel Tendillo, mentre la gara al San Paolo si concluse 1-1. Imbattuto finora in Champions, il Real cerca di arrivare ai quarti per il settimo anno consecutivo e può ancora diventare la prima squadra a difendere il titolo nell'era Champions League. Prima di eliminare la Roma (2-0 in casa, 2-0 in trasferta) negli ottavi della scorsa edizione, il Real era uscito otto volte consecutive contro squadre italiane. Dal punto di vista delle formazioni, non dovrebbero esserci sorprese: Napoli in campo inizialmente con ile cona centrocampo. Il Real si appoggia ai tre tenori:in campo dall'inizio.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara, Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne.: Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Ronaldo.